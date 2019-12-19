İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın cezai ehliyet raporu bekleniyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, davanın müştekisi durumunda bulunan 16 yaşındaki kardeşi, avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanığın cezai ehliyeti yönünden raporun temini için yazılan yazıya Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden "sanıkla ilgili olarak herhangi bir kaydın bulunmadığı bu nedenle sağlık kuruluşunca düzenlenen bir raporun olmadığı" yönünde yanıt geldiğini belirtti.

Tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ise olaydan sonra yaklaşık 1 ay Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Müşteki Emir Can Kalkan'ın avukatı da sanığın o dönem savcılığın kararı ile Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildiğini ifade ederek, "Yaklaşık 1 ay müşahede altında tutuldu. Dolayısıyla raporun bulunmaması ve kaydının olmaması mümkün değildir. Yazışmalarda ve kayıtların aranmasında bir hata yapılmıştır. Hastaneye bir kez daha söz raporun sorulmasını istiyorum." diye konuştu.