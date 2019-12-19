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İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın cezai ehliyet raporu bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:31 | Son Güncelleme

İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın cezai ehliyet raporu bekleniyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, davanın müştekisi durumunda bulunan 16 yaşındaki kardeşi, avukatları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanığın cezai ehliyeti yönünden raporun temini için yazılan yazıya Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden "sanıkla ilgili olarak herhangi bir kaydın bulunmadığı bu nedenle sağlık kuruluşunca düzenlenen bir raporun olmadığı" yönünde yanıt geldiğini belirtti.

Tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ise olaydan sonra yaklaşık 1 ay Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.

Müşteki Emir Can Kalkan'ın avukatı da sanığın o dönem savcılığın kararı ile Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildiğini ifade ederek, "Yaklaşık 1 ay müşahede altında tutuldu. Dolayısıyla raporun bulunmaması ve kaydının olmaması mümkün değildir. Yazışmalarda ve kayıtların aranmasında bir hata yapılmıştır. Hastaneye bir kez daha söz raporun sorulmasını istiyorum." diye konuştu.

İddia makamı, tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın tutukluluk halinin devamına, sanığın cezai ehliyeti yönünden rapor temini için gerekli yazışmaların yapılması yönünde mütalaa verdi.

- "Babam yaşıyor mu?"

Tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, tahliyesini talep ederek, "Cezaevindeyken dedemden 100 lira geldi. Babamdan da 200 lira geldiği söylenildi. Korktum. Bu nedenle PTT makbuzunu yırttım. Babam yaşıyor mu? Kırmızı gözlü benimle beraber, zaman zaman koğuşta kalmaktadır. Gelip gidiyor." dedi.

Müşteki Emir Can Kalkan, ağabeyinin ifadesinde belirttiği parayı dedesiyle gönderdiklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor düzenlenmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Emir Can Kalkan ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı, "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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