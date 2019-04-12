İzmir'de annesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Kiraz ilçesinde daha önce hosteslik yapan ve psikolojik sorunları nedeniyle işini bıraktığı belirtilen Y.B (38), annesi E.B. (60) ile sabah belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ekmek bıçağı ile annesini ağır yaralayan Y.B, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anne E.B. ise 112 Acil Servis ekiplerince Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

