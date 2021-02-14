İzmir’de apartman boşluğuna düşen yaşlı adam öldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ikinci katta bulunan evinden apartman boşluğuna düşen 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Poligon Mahallesi 123/2 sokakta bulunan Özgün Apartmanının ikinci katındaki evine yaşayan Yalçın Anarat (77), mutfak balkonunda bulunduğu esnada dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Anarat’ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla apartman boşluğundan çıkarıldı.



