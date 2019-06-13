HABER

İzmir'de apartman dairesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 07:58 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında, üst kattaki 4 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'de apartman dairesinde yangın

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında, üst kattaki 4 kişi dumandan etkilendi.
Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangında üst kattaki dairede oturan 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de apartman dairesinde yangınİzmir'de apartman dairesinde yangınİzmir'de apartman dairesinde yangınİzmir'de apartman dairesinde yangın

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Son 2 günde 28 ilde operasyonSon 2 günde 28 ilde operasyon
Makinesini alan oraya koştu! Makinesini alan oraya koştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Günlük burç yorumları 13 Haziran Perşembe - Ay, Akrep burcuna giriyor!

Ay, Akrep burcuna giriyor!

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Irak'ta odun pazarı

Bambaşka bir hayat! 250 kişi birden...

İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'de korkutan yangın!

Son 2 günde 28 ilde operasyon

Son 2 günde 28 ilde operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.