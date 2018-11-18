HABER

İzmir'de aracın çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semti Şehitler Bulvarı'ndan Bornova istikametine giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, üst geçit yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Şengül'e (59) çarptı.

Kaza sonrası araç sürücüsü kaçarken yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Motosikletin plakasını söktüler ve...Motosikletin plakasını söktüler ve...
ABD'den sınır dışı edilen FETÖ'cü sağlık kontrolünden geçirildiABD'den sınır dışı edilen FETÖ'cü sağlık kontrolünden geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç firari sürücü Kaza ölümlü kaza polis trafik yaya

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Lerzan Mutlu'dan şaşırtan itiraf! Hatice'ye mi gönderme yaptı?

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Fenerbahçe'de Jailson'dan sonra yeni sürpriz: Matheus Fernandes

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.