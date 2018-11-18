İzmir'de aracın çarptığı yaya öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alsancak semti Şehitler Bulvarı'ndan Bornova istikametine giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, üst geçit yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Şengül'e (59) çarptı.

Kaza sonrası araç sürücüsü kaçarken yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

