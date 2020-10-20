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İzmir’de, aralarında eski emniyet müdürü ve amirinin de olduğu 4 FETÖ şüphelisi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 22:18 | Son Güncelleme

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürleri, emniyet amiri ve astsubayın olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, FETÖ şüphelisi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürleri, emniyet amiri ve astsubayın olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, FETÖ şüphelisi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda, haklarında arama kararı bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü İ.K., eski emniyet amiri M.K., askeri okuldan atılan T.T. ve eski hava astsubay Z.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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