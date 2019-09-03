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İzmir'de, aranan 216 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde 1 hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 216 kişi yakalandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde 1 hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 216 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos- 1 Eylül'de, kent genelinde denetim yaptı. Uygulamada 13 bin 306 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 216 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 5 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 381 araç ile 199 motosikleti inceledi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 103 gram esrar, 6 gram kokain ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, kumar oynatılan 39 iş yeri ile kumar oynadıkları belirlenen 821 şüpheli ile ilgili işlem yaptı.

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