HABER

İzmir'de aranan 247 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 247 kişi yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 247 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17- 23 Eylül günlerinde, İzmir genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 245 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 247 kişi yakalandı. Şüpheliler arasındaki 20 kişinin, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler, 431 araç ile 277 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı, 2 pompalı tüfek, 24 mermi, 46 fişek, 97 gram esrar, 4 gram kokain ve 251 uyuşturucu hap ele geçirildi.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
Fethiye'de safari cipi durağa çarptı: 7'si yabancı uyruklu 10 yaralıFethiye'de safari cipi durağa çarptı: 7'si yabancı uyruklu 10 yaralı
Kamyonun üzerine devrildiği minibüsün sürücüsü, bir gün sonra öldüKamyonun üzerine devrildiği minibüsün sürücüsü, bir gün sonra öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arşivden çıkan görmediğiniz nadir kareler

Arşivden çıkan görmediğiniz nadir kareler

Doğa tutkunları lav yolunda yürüyor

Doğa tutkunları lav yolunda yürüyor

Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.