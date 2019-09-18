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İzmir’de aranan 257 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 257 kişi yakalandı.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 257 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 12 bin 613 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 257 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 4 şüphelinin de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 416 araç ile 199 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 2 tüfek, 33 fişek, 67 gram esrar, 2 gram kokain, 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 28 iş yeri ile 693 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.

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