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İzmir'de, aranan 272 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 272 kişi yakalandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 272 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24- 30 Haziran arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 16 bin 719 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 272 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan 9 kişinin de bulunduğu belirtildi. Ekipler 481 araç ile 264 motosikleti de inceledi. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 4 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 61 gram esrar ve 169 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, kumar oynatılan 16 işyeri ile kumar oynadıkları belirlenen 452 şüpheli hakkında da işlem yaptı.

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