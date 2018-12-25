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İzmir’de aranan 288 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 288 kişi yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 288 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. 17 bin 807 kişinin kimlik sorgusu yapılan denetimlerde haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 288 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasındaki 3 şüphelinin ise Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı.
Denetimlerde ayrıca 578 araç ve 326 motosiklet incelendi. 3 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 5 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 18 mermi, 288 gram esrar, 2 gram kokain, 3 gram eroin, 106 uyuşturucu hap ve 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kumar oynatılan 11 işyeri ile 419 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem uygulandı.

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