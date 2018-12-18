İzmir’de aranan 289 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan bir haftalık denetimlerde, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 289 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ila 16 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 15 bin 337 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 289 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasındaki 15 şüphelinin, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı.

Ekipler 428 araç ile 248 motosiklette de arama yaptı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 7 mermi, 52 gram esrar, 1 gram kokain ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 10 işyeri ile 268 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

