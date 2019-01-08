HABER

İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

Yakalananlar arasında FETÖ'den aranan 6 zanlı da bulunuyor

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hafta içinde asayiş uygulamalarında aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalardan aranan şüphelilerin de bulunduğu 313 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 31 Aralık 2018- 6 Ocak arası uygulamalar yaptı.

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 616 araç ile 212 motosiklet kontrol edildi, 15 bin 164 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 313 kişi yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkıdan bozma tabanca, 50 mermi, 4 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 6 fişek, 58 gram esrar, 4 gram kokain, 3 gram eroin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerin yaptıkları denetimlerde, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 6 zanlı da gözaltına alındı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Akseki'de 30 mahalle yolu kapandı, Alacabel'de kar kalınlığı 1,5 metre olduAkseki'de 30 mahalle yolu kapandı, Alacabel'de kar kalınlığı 1,5 metre oldu
180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü buz tuttu180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü buz tuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş asayiş uygulaması denetim İzmir Emniyet Müdürlüğü polis Uygulama

En Çok Okunan Haberler

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timindeki firari eski asker, 30 aydır her yerde aranıyor!

Suikast timinin 'tek firarisi' 30 aydır aranıyor!

Sinir krizi geçiren genç evdeki eşyalarını sokağa fırlattı

Sinir krizi geçiren genci bir tek 'o' durdurabildi

Antalya'da köpek dehşeti... 67 yaşındaki kadının kafa derisi koptu!

Antalya'da köpek dehşeti... Kafa derisi koptu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.