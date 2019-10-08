İzmir'de aranan 368 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, polis tarafından 'huzur ve güvenliğin sağlanması' amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 368 kişi yakalandı. Yakalananlardan 3'ünün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim yaptı. 17 bin 796 kişinin GBT sorgusu yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 368 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 8'inin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

469 araç ile 286 motosikletin de incelendiği denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 5 kuru sıkı tabanca, 2 tüfek, 67 gram esrar ve 127 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kumar oynatılan 49 iş yeri ile bin 257 şüpheli hakkında ise idari işlem yapıldı.

