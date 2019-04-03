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İzmir’de aranan 375 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde son bir haftada yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 375 kişi yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde son bir haftada yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 375 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir haftada kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 19 bin 129 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 375 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasındaki 7 kişinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 620 araç ile 230 motosikleti de inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 45 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 9 fişek, 114 gram esrar, 5 gram kokain, 107 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 9 işyeri ile 375 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.

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