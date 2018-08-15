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İzmir'de aranan 386 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 386 kişi yakalandı.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 386 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 19 bin 994 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 386 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında 2 şüphelinin de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 403 araç ile 300 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 9 ruhsatsız tabanca, 54 mermi, 1 kuru sıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 252 gram esrar, 26 gram kokain, 4 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 69 paket kaçak sigara, 186 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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