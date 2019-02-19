İzmir'de aranan 569 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de gerçekleştirilen opersyonlarda farklı suçlardan aranan 569 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Şubat tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 16 bin 867 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 569 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında 17 kişinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 560 araç ile 214 motosikleti de inceledi. Denetimlerde 8 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 54 fişek, 62 mermi, 133 gram esrar, 232 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 10 işyeri ile 244 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem uygulandı.
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