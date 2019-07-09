HABER

İzmir'de aranan cinayet zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, saklandığı yerde yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran'da Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde silahla vurulan Deniz Özdemir'in (41) katil zanlısı olarak aranan G.Y'nin saklandığı yeri tespit etti.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen zanlı, ifadesinde tartıştıklarını Özdemir'in kendisine çok küfür ettiğini sinirlerine hakim olamadığını ve Özdemir'i vurup kaçtığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınızBu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınız
Dünyanın en ağır dev panda ikizleri doğduDünyanın en ağır dev panda ikizleri doğdu
Vali Yerlikaya’dan Başkan Kılıç’a ziyaretVali Yerlikaya’dan Başkan Kılıç’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş cinayet zanlı

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki maganda dehşetinden yeni görüntüler

Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kritik davada müebbet hapis istemi!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.