İzmir'de aranan FETÖ şüphelisi Adana'da yakalandı

ADANA, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütüne eleman kazandırdığı' iddiasıyla hakkında yakalama kararı verilen Mesut R. Adana'da gizlendiği hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuryiet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Mesut R.'nin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir hücre evinde saklandığını tespit etti. Eve bakın düzenleyen polis, Mesut R.'yi gözaltına aldı.

Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddia edilen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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