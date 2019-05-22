HABER

İzmir'de aranan kardeşler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 07:29 | Son Güncelleme

Bornova ilçesinde anne Şule Kandemir'in kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama sonucu, çocukları Emirhan ve Talha Akkuş polis ekiplerince bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde anne Şule Kandemir'in kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama sonucu, çocukları Emirhan ve Talha Akkuş'un polis ekiplerince bulunduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan arama sonucu, Emirhan ve Talha Akkuş kardeşler ile arkadaşları 14 yaşındaki Hamza Alamur, sokakta gezdikleri sırada yapılan kimlik kontrolü sırasında bulundu.

Üç çocuk, polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocukların neden kaçtıklarının henüz belli olmadığı belirtildi.

Atatürk Mahallesinde yaşayan anne Şule Kandemir (32), önceki gün öğleden sonra çocukları 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Emirhan ve 15 yaşındaki Talha Akkuş'tan haber alamadığını bildirmesi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!
İstanbul'da korku dolu anlar! İstanbul'da korku dolu anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Kayıp polis

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi!

İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda korkutan yangın

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın

Adana'da can pazarı! Taklalar atıp şarampole uçtular

Adana'da can pazarı! Taklalar atıp şarampole uçtular

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Bağcılar’da markette önce patlama sonra yangın

İstanbul'da korku dolu anlar!

Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.