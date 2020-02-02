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  4. İzmir'de asker uğurlamasından dönen kişilerin bulunduğu araç bariyerlere çarptı

İzmir'de asker uğurlamasından dönen kişilerin bulunduğu araç bariyerlere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 22:01 | Son Güncelleme

Bornova ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 35 HC 9129 plakalı otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Cesim Boztepe ile Adem, Musa, Mutlu ve Ferdi Kara (25), olay yeri yakınındaki Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ferdi Kara, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan Kara'nın yakınları, acil servis önünde sinir krizi geçirdi.

Araçta bulunanların asker uğurlamasından döndüğü öğrenildi.

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