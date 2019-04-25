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İzmir'de askeri birlikte eğitim kazası: 1 şehit, 1 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:53 | Son Güncelleme

ŞEHİT ASTSUBAY İÇİN YARIN TÖREN YAPILACAK İzmir'in Urla ilçesindeki Uzunada'da bulunan askeri birlikte, kursiyer teğmenlere bomba imha eğitimi verdiği sırada meydana gelen kaza sonucu şehit olan 2 çocuk babası Astsubay Hüseyin Bulut için yarın saat 10.30'da, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde askeri tören yapılacak.

ŞEHİT ASTSUBAY İÇİN YARIN TÖREN YAPILACAK
İzmir'in Urla ilçesindeki Uzunada'da bulunan askeri birlikte, kursiyer teğmenlere bomba imha eğitimi verdiği sırada meydana gelen kaza sonucu şehit olan 2 çocuk babası Astsubay Hüseyin Bulut için yarın saat 10.30'da, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde askeri tören yapılacak. Şehit Astsubay Bulut'un cenazesinin, buradaki uğurlama töreninin ardından, askeri uçakla eşinin memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderileceği belirtildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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