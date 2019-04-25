İzmir'de askeri birlikte eğitim kazası: 1 şehit, 1 yaralı EK

ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ, ADLİ TIP KURUMU'NDA İzmir'in Urla ilçesi Uzunada'daki askeri birlikte tahrip eğitimi sırasında kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Hüseyin Bulut'un cenazesi, nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesinden sonra otopsiye gönderildi. Helikopterle Hava Eğitim Komutanlığı'na getirilen şehit Bulut'un cenazesi, daha sonra ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Evli, 2 çocuk babası olan Şehit Astsubay Hüseyin Bulut, kursiyer teğmenlere bomba imha eğitimi verdiği sırada meydana gelen kazada şehit olduğu öğrenilirken, otopsinin ardından cenazesi, silah arkadaşlarına teslim edilecek. Öte yandan patlama sırasında yaralanan Teğmen Yunus Emre Toraman'ın tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürdürüldüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, (DHA)

