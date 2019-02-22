HABER

İzmir'de askerlerin yemin töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimini tamamlayan bin 430 asker için Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi - Yemin eden askerler arasında Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Hatay'daki barınma merkezinde Türk vatandaşı olduktan sonra İzmir'de birliğine uğurlanan Bayırbucak Türkmeni 21 yaşındaki Yaser Şertik de hazır bulundu

İZMİR (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Hatay'daki barınma merkezinde Türk vatandaşı olan Bayırbucak Türkmeni Yaser Şertik, vatani görevini yaptığı İzmir'de yemin etti.

İzmir'deki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bin 430 asker için yemin töreni düzenlendi.

Gaziemir ilçesindeki Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve 374'üncü dönem asteğmen adayları ile 1999/1 tertip acemi erler yemin etti.

Yemin eden askerler arasında, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Hatay'daki barınma merkezinde Türk vatandaşı olduktan sonra İzmir'de birliğine uğurlanan Bayırbucak Türkmeni 21 yaşındaki Yaser Şertik de hazır bulundu.

Yemin eden askerler adına birliğine ilk katılan ulaştırma acemi er Taner Boz yaş kütüğüne plaket çaktı.

Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Ulaştırma Albay Celal Ezer, törende, Mehmetçik'in Türk ordusunun şeref timsali olan şanlı bayrağının gölgesinde kutsal askerlik andını içtiğini belirterek, andın kutlu ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Yemin eden askerler adına bir konuşma yapan personel asteğmen adayı Seyit Ömer Gültekin, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere 3 hafta önce birliğe katıldıklarını ifade ederek, "Artık bayrak, vatan ve sancağımızın nöbet sırası bizde." dedi.

Ulaştırma Albay Celal Ezer, birliğe katılan personele belge verdi.

Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Erkan Başkanı Ulaştırma Albay Fahrettin Arğan ise geçmişte vatani görevlerini aynı birlikte yapan Mehmetçik babalarına katılım belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Askerler törende askerler zeybek gösterisi sundu, Ulaştırma Marşı'nın okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

Yemin töreninin ardından aileleriyle askerler özlem giderdi.

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Ataşehir'de hareketlilik (1)Ataşehir'de hareketlilik (1)
Çanakkale Savaşları'nda batırılan savaş gemisi Majestic dalış turizmine açılıyorÇanakkale Savaşları'nda batırılan savaş gemisi Majestic dalış turizmine açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Türkmen Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yemin töreni

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme! Sanık polisin cezası belli oldu

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.