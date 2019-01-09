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İzmir'de, ata eziyet kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Eşrefpaşa Mahallesi'nde, pazartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, arkasına tahtadan yapılmış iki yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek için en önde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki kemerle ata eziyet etti. Olay anı, o sırada caddeden otomobiliyle geçen bir vatadandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, atın arkasındaki yükün yanı sıra bir kişinin de kasaların üzerine çıktığı ve ağzında sigara bulunan diğeri kişinin de elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor.

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