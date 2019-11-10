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İzmir’de Ata’ya Saygı Yürüyüşü

10.11.2019 18:33 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında İzmir’de düzenlenen törenlerle anıldı

İzmir’de Ata’ya Saygı Yürüyüşü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında İzmir’de düzenlenen törenlerle anıldı. Resmi törenlerin adresi Alsancak Cumhuriyet Meydanı’ydı. Atatürk anıtına çelenk konmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı. Siren sesleriyle birlikte kentin her noktasında hayat durdu. Vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Öğleden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Ata’ya Saygı Yürüyüşü”ne binlerce İzmirli katıldı. Vatandaşlar, 350 metre uzunluğundaki bayrağı taşıyarak İzmir Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı söylendi, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıldı.

“Atatürk, özgürlük ve hürriyet demek”

Yürüyüşe katılanlardan emekli öğretmen Ayşenur Vavak, Atatürk’ün özgürlük ve hürriyet demek olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Vavak, “Atatürk kimliğimi verdi bana. Atam sayesinde insan olduğumu biliyorum ve öyle yaşıyorum. Bir aralar unuttular Atatürk’ü ama şu an onun geçerliliğini daha çok anlıyorlar” dedi.

Müteahhitlik yapan Murat Demir de “2019 Türkiye’sinde Atatürk bizim için hala her şey demek. Aramızdan ayrılalı 81 yıl olmuş ama onun eserleri duruyor, onun kurmuş olduğu Cumhuriyet’te yaşıyoruz. Bizim için Ata, yüzyılın önderidir” diye konuştu.

“Atatürk, tek kelimeyle Türkiye demek”

Kimya öğretmeni Olcay Maşa Atatürk’ün özellikle kadınlar için büyük anlam taşıdığını belirterek “Anlatılamayacak bir duygu. Ben de bir öğretmen olarak bize bıraktığı miras için ona sonsuz teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Yürüyüşe eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan inşaat işçisi Musa Aras “Atatürk, tek kelimeyle Türkiye demektir. Bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen, onu hiç görmemiş olmamıza rağmen her yıl sevgimizi, minnettarlığımızı elimizden geldiği kadar göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Ata’yı anma konseri

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şunları söyledi: “Yaşadığımız topraklar, dönemin emperyalist güçler tarafından kuşatılmış ve paylaşılmak istenmişti. Bu işgale karşı milletçe direnişimizi Mustafa Kemal Atatürk, bir halk hareketi olarak örgütledi. Bu harekat, emperyalizme karşı dünyanın en büyük direnişlerinden birini kurtuluş destanını yazdı ve nihayetinde siyasi, ekonomik ve kültürel yönden tam bağımsız bir Türkiye doğdu."

Tören, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konserle sona erdi.

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