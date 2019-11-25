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İzmir'de atık deposunda yangın (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan geri dönüşüm ve plastik atık deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan geri dönüşüm ve plastik atık deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Işıkkent semtinde bulunan Gökdere Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm ve plastik atık deposunda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Depoya sabah gelen işçilerin alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine 11 itfaiye aracının yanı sıra AKS 110 ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Ekipler, zaman kaybetmeden yangına müdahale ederken, depodan yükselen duman, şehrin farklı noktalarından da görüldü. Yaklaşık bin 200 metrekarelik alandan oluşan depo, büyük oranda kullanılamaz hale geldi. Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Depodaki yangına müdahale sürerken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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