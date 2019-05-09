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İzmir'de 'Avrupa Günü' kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Avrupa Günü' dolayısıyla İzmir'e gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ağırladı.

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Avrupa Günü' dolayısıyla İzmir'e gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i ağırladı. İzmir'de başlayan yeni dönemin AB ile ilişkiler açısından da yeni başlangıç olmasını dileyen Soyer, "Türkiye'den ve AB'den şehirler arasındaki iş birliğinde İzmir'in lider rol oynayacağına inanıyorum" dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, '2019 Avrupa Günü'nün açılış kutlamalarını İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'le birlikte başlattı. Berger ve Soyer, Büyükşehir Belediyesi'ndeki buluşmanın ardından birlikte Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Burada AB'nin İzmir ölçeğindeki çalışmalarının yer aldığı 'Ortak bir gelecek için birlikte çalışıyoruz' temalı açık hava sergisinin açılışını yapan Soyer ve Berger, düzenlenen resepsiyona katıldı. Programa Christian Berger'in eşi Marilena Georgiadou Berger ve Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de eşlik etti. Büyükelçi Berger'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Soyer, "Yeni dönemin Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz açısından de yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Geleceğin kentler dünyası olacağına, kentler arası ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. İzmir'in gerek coğrafi konumu gerek kültürel durumu açısından Türkiye ve Avrupa Birliği bünyesindeki şehirler arasındaki iş birliğinde lider rol oynayacağına inanıyorum. Avrupa Birliği uyum sürecinde ve şehirler arası diyalog bağlamında İzmir olarak yeni roller üstlenebileceğimizi düşünüyorum. Eğer Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Bölgeler Komitesi'nin bir çalışma grubu olacaksa İzmir'in orada olmasını çok arzu ederiz. Akdeniz'in bir sınır değil kentleri birleştiren bir güç olduğu inancındayım" diye konuştu. Christian Berger ise Avrupa Günü'nü İzmir'de kutlamaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Birçok konuda zaten İzmir'le bugüne dek iş birliği içindeydik. Bunu yeni dönemde daha da geliştireceğiz. Önerilerinizi Brüksel'e ileteceğim. Bölgeler Komitesi için önerilerinize katılıyorum" dedi.

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