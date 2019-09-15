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İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 18:44 | Son Güncelleme

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İZMİR (AA) - Her yıl 16-22 Eylül'de sürdürülebilir kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve destekleme amacı ile düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında İzmir'de engellilerin katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

Eşpedal Derneği tarafından Konak Meydanı'nda başlayan tur, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Engellilerin de katıldığı etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Enformasyon ve İletişim Birimi Başkanı Maria Kanellopoulou da bisiklet sürdü.

Eşpedal Derneği Başkanı Saldıray Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası öncesinde engelli ve engelsiz bireyler arasındaki mesafeyi pedalla aşmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Derneğimiz bu doğrultuda çalışıyor. Topluma model olup engeliler arasındaki kötü algıların yok olması için uğraşıyoruz. Bugün 100 bisiklet hedefledik, aramızda 15 görme engellimiz var." ifadesini kullandı.

Kanellopoulou ise İzmir'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16 Eylül'den 22 Eylül'e kadar devam edeceğini dil getiren Kanellopoulou, şunları kaydetti:

"Buraya Eşpedal Derneği tarafından davet edildik. Bu kuruluş Avrupa Birliği'nin finanse ettiği 'Birlikte' projesinin bir parçası. Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bugünden itibaren başlattığımız için ve engellilere yardım eden bir derneğe yardım edebildiğimiz için memnunuz. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için İzmir'e teşekkür ediyoruz. İzmir, Türkiye'de bu hareketlilik haftasına katılan birçok kentten biri."

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

İzmir'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi
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Anahtar Kelimeler:
Bisiklet turu eşpedal derneği

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