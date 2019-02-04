İzmir'de ayakkabı imalathanesi yandı; zarar 2 milyon lira

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi hasarın oluştuğu yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 08.30 sıralarında, Işıkkent Dökümcüler Sitesi'ndeki bir ayakkabı imalathanesinde, elektrik aksamındaki kaçaktan çıktı. İş yerindeki bir personelin durumu bildirmesi üzerine, adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, üretilen ayakkabıların taşındığı araç da demir yığınına döndü. Yangında yaklaşık 2 milyon TL'lik maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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