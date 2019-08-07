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İzmir’de aynı bölgede 2 gün arayla 2’nci kez orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 08:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, gece saatlerinde yerleşim yerlerine yakın alanda 2 gün arayla 2’nci kez çıkan orman yangını korkuttu.Edinilen bilgiye göre orman yangını, Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi’nde çıktı.

İzmir’in Konak ilçesinde, gece saatlerinde yerleşim yerlerine yakın alanda 2 gün arayla 2’nci kez çıkan orman yangını korkuttu.
Edinilen bilgiye göre orman yangını, Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi’nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede etkisini artırdı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekibi müdahale etti. Paniğe neden olan olayın neticesinde mahalledeki vatandaşlar da sokağa döküldü. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Karadan yapılan müdahale sonrasında yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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