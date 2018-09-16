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İzmir'de, aynı yerdeki 2 ayrı kazada 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 07:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fırat Taştan (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fırat Taştan (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre idaresindeki cip önce aynı yöne seyreden kamyona ardından Şevket Avcı (37) yönetimindeki otomobile çarptı. İki kazada toplam 1 kişi ölürken, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Ankara Caddesi'ndeki Karşıyaka yol ayrımında meydana geldi. Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden Fırat Taştan idaresindeki 35 UIV 84 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Taştan ve aynı otomobildeki Hakan Yılmaz (21) yaralandı. Kazanın hemen ardından aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre yönetimindeki 35 GA 3660 plakalı cip ise aynı yöne seyreden Selman Uysal (33) idaresindeki 35 GB 2751 plakalı kamyona, ardından Şevket Avcı kontrolündeki 34 EJ 136 plakalı otomobile çarptı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Salih Sızı hayatını kaybederken, sürücü Erkan Emre ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri iki ayrı kazada yaralanan toplam 4 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunmazken, cip sürücüsü Erkan Emre ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ankara Caddesi kaza nedeniyle Konak yönüne yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Sızı'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü
- Kaza yapan araçlardan görüntü
- Yaralıların araçtan çıkarılmasından görüntü
- Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
- Genel ve detay görüntü

(Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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