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İzmir'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boyları 20 santimetrenin altında olan çinekopların (lüfer yavrusu) avlanmasının ve tezgahlarda müşteriyle buluşmasının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi denetimlerde bulunuldu.

İzmir'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, boyları 20 santimetrenin altında olan çinekopların (lüfer yavrusu) avlanmasının ve tezgahlarda müşteriyle buluşmasının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi denetimlerde bulunuldu.
İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Bornova Merkez Pazar Yeri'ndeki balık tezgahlarını denetledi.
Sabahın erken saatlerinde, ellerinde mezuralarla gelen denetmenleri gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Denetmenler, balıkları ölçtü, tezgahta 20 santimetreden küçük balık bulunmasa da balıkçılar, halden küçük çinekopları almamaları yönünde uyarıldı.

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İzmir'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldıİzmir'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldıİzmir'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldıİzmir'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldı

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