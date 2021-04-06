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İzmir’de balıkçı oltasına ’ceset’ takıldı

06.04.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı.

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İzmir’in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 09.00 sıralarında Göztepe Sahili Yelkenli İskele mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde balık tutan bir vatandaş, oltasına gelen ağır bir cisim olduğunu fark etti. Daha sonra oltasına ceset takıldığını fark eden vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri geldi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkartılan kişinin sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmadı
Öte yandan yapılan incelemede 40’lı yaşlarda olduğu düşünülen ve bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Ceset, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması ve kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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