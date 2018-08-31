Sektörün sıkıntılarıyla ilgili çalıştay düzenlediklerini aktaran Özgener, "Balıkçılarımızın Tarım ve Orman Bakanlığımızdan sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerimizdeki balık stoklarının korunması adına daha önce 3-4 ışıkla gerçekleştirilen su ürünleri avcılığının tek ışığa düşürülmesi talebi vardı. Bu talebimizin üzerinden bir ay bile geçmeden bakanlığımızca uygun bulunduğunu ve sektöre tebliğ edildiğini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanımıza ve bürokratlara, sektörün taleplerine olan duyarlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu ve diğer sorunların çözümü için sektör paydaşları ile iş birliğinde bizzat öncü olacağız." ifadelerini kullandı.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, törende yaptığı konuşmada, oda olarak su ürünleri ve balıkçılık sektörüne büyük önem verdiklerini, sektörün sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Yarın başlayacak avlanma sezonu için hazırlıklarını tamamlayan tekneler, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle yeni sezon için yola çıktı.

Balıkçıların denize olan hasretinin bu gece sona ereceğini hatırlatan Özgener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"4,5 ay boyunca tekneler denize, ağlar suya hasret kaldı. Hasret bu gece bitiyor. Balıkçılarımız sezonun ilk ağlarını atmak üzere denize açılacak. Hazırlıklara günler öncesinden başlandı; teknelerin, ağların son bakımları yapıldı. Balıkçılarımız geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdi. Yönetim Kurulu Üyemiz Şahin Çakan’dan aldığım bilgiye göre, Ege'de sardalya ve kolyoz bol miktarda olacağa benziyor. Tüm balıkçılara verimli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum. İnşallah hem iyi bir sezon yaşayacak hem de halkımızın bol miktarda balık tüketmesini sağlayacağız."

- "Kaynakların doğru kullanımı çok önemli"

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Musa Bakan, su ürünlerinin insan için önemli bir gıda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafi deniz konumuna sahiptir. Sadece dünyanın geleceği değil, ülkemizin geleceği de başta denizlerimiz olmak üzere su kaynaklarımızı nasıl kullanacağımıza bağlıdır. Kaynakların doğru kullanımı ancak iyi bir planlama ve doğru yönetim planları oluşturmakla mümkündür. Ülkemizde su ürünleri sektörü gerek istihdama olan katkısı gerekse yarattığı katma değer ile stratejik öneme sahiptir. Özellikle su ürünleri yetiştiriciliği dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla büyümektedir."