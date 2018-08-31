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İzmir'de balıkçılar törenle "ava" uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Balıkçılar yeni av sezonu için düzenlenen törenle halat çözüp denize açıldı - İZTO Başkanı Mahmut Özgener: - "Ege'de sardalya ve kolyoz bol miktarda olacağa benziyor. Tüm balıkçılara verimli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum. İnşallah hem iyi bir sezon yaşayacak hem de halkımızın bol miktarda balık tüketmesini sağlayacağız"

İZMİR (AA) - İzmir'de balıkçılar yeni av sezonu için düzenlenen törenle halat çözüp denize açıldı.

Yarın başlayacak avlanma sezonu için hazırlıklarını tamamlayan tekneler, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle yeni sezon için yola çıktı.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, törende yaptığı konuşmada, oda olarak su ürünleri ve balıkçılık sektörüne büyük önem verdiklerini, sektörün sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Sektörün sıkıntılarıyla ilgili çalıştay düzenlediklerini aktaran Özgener, "Balıkçılarımızın Tarım ve Orman Bakanlığımızdan sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerimizdeki balık stoklarının korunması adına daha önce 3-4 ışıkla gerçekleştirilen su ürünleri avcılığının tek ışığa düşürülmesi talebi vardı. Bu talebimizin üzerinden bir ay bile geçmeden bakanlığımızca uygun bulunduğunu ve sektöre tebliğ edildiğini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanımıza ve bürokratlara, sektörün taleplerine olan duyarlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu ve diğer sorunların çözümü için sektör paydaşları ile iş birliğinde bizzat öncü olacağız." ifadelerini kullandı.

Balıkçıların denize olan hasretinin bu gece sona ereceğini hatırlatan Özgener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"4,5 ay boyunca tekneler denize, ağlar suya hasret kaldı. Hasret bu gece bitiyor. Balıkçılarımız sezonun ilk ağlarını atmak üzere denize açılacak. Hazırlıklara günler öncesinden başlandı; teknelerin, ağların son bakımları yapıldı. Balıkçılarımız geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdi. Yönetim Kurulu Üyemiz Şahin Çakan’dan aldığım bilgiye göre, Ege'de sardalya ve kolyoz bol miktarda olacağa benziyor. Tüm balıkçılara verimli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum. İnşallah hem iyi bir sezon yaşayacak hem de halkımızın bol miktarda balık tüketmesini sağlayacağız."

- "Kaynakların doğru kullanımı çok önemli"

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Musa Bakan, su ürünlerinin insan için önemli bir gıda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafi deniz konumuna sahiptir. Sadece dünyanın geleceği değil, ülkemizin geleceği de başta denizlerimiz olmak üzere su kaynaklarımızı nasıl kullanacağımıza bağlıdır. Kaynakların doğru kullanımı ancak iyi bir planlama ve doğru yönetim planları oluşturmakla mümkündür. Ülkemizde su ürünleri sektörü gerek istihdama olan katkısı gerekse yarattığı katma değer ile stratejik öneme sahiptir. Özellikle su ürünleri yetiştiriciliği dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla büyümektedir."

- Balıkçıların 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlık

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yeni balık sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, sektörün taleplerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ilettiğini, sıkıntılarının çözüme yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

Balıkçıların 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sırasında oynadığı rolü anımsatan Kaya, "Üç savaş gemisinin İzmir'e doğru hareket ettiği bilgisini aldık. İzmirli balıkçı kardeşlerimiz hiçbir tereddüde düşmeden Foça'dan İzmir'e doğru yaklaşmakta olan savaş gemilerinin önüne, o hain FETÖ'cülerin önüne dimdik dikildiniz. Ben o yüzden balıkçı kardeşlerimizin demokrasi kahramanı olan bu davranışları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da 2018-2019 balık sezonunun tüm sektöre hayırlı ve bol kazançlı olmasını temenni etti.

Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya ise sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Eski balıkları yakalamak mümkün olmayabilir ama bugünü koruyabiliriz. Bütün balıkçıların istediğini kota ve bölgesel balıkçılığa geçmemiz gerekiyor. Buna geçebilirsek balıkçılıkta sürdürebilirliği sağlayabiliriz." diye konuştu.

Katılımcılar konuşmaların ardından kurdele keserek tekneleri ziyaret etti. Bu sırada bazı balıkçılar orkinosun iç piyasada da tüketilmesi için gerekli kotaların verilmesini talep etti.

Balıkçı tekneleri daha sonra siren çalarak mavi sulara açılmak üzere halat çözdü.

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