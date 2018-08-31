İzmir'de balıkçılık sezonu için açılış töreni düzenlendi

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda yapılan 2018 yılı balıkçılık sezonu açılış töreni Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, iş insanları ve balıkçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilir balıkçılık için kota ve bölgesel balıkçılığa geçilmesi gerektiğini söyledi. Özkaya, "Son günlerde mazot fiyatları çok yükseldi. Yüzde 50 devlet desteği istiyoruz. İzmir'de yapılan denetimlerde görüldü ki kaçak trol dediğimiz şebekeler balıkçılığın baş belası oldu. Şebekeyi Türk karasularından çıkarmak zorundayız. Balıkçıların geleceği için yeni su ürünleri kanunu istiyoruz" dedi.

Balıkçılık yapılan gemilerin en ufağının 1 milyon dolar olduğunu söyleyen Deniz Ürünleri Avcılığı Yöneticileri Merkez Birliği Başkanı Ali Güney de öz sermaye ile yatırım yaparak yaklaşık 35 tayfa çalıştırdıklarını dile getirdi. Gemilerin küçük ve orta boylu işletme (KOBİ) olma zamanı geldiğini söyleyen Güney, "İş yeri olarak kabul ediliyor ama sigortalardan faydalanamıyoruz. Sizden ricamız, 1380 sayılı yasayla beraber balıkçı tayfalarını gündeme getirin. Bu kadar meşakkatli, özverili yatırım yapan balıkçılarımızı selamlıyorum. Bugün 'Vira bismillah' diyeceğiz, Allah hepsine bol bereketli bir sezon yaşamayı nasip etsin" diye konuştu.

İZMİR GEMİ SAYISIYLA İKİNCİ SIRADA

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak zengin su ürünleri potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Balıkçılık alanlarının etkin kullanılması gerektiğini anlatan Bakan, şöyle konuştu:

"8 bin 333 kilometre uzunluğundaki kıyıları ve 177 bin 714 uzunluğundaki nehirleri ile deniz ve iç su kaynaklarımız 25 milyon hektar olup toplam tarım alanlarına yakındır. Sadece dünyanın değil ülkemizin geleceği için kaynakların doğru kullanımı iyi planlamayla mümkündür. Balıkçılık sektörü istihdama katkısıyla stratejik öneme sahiptir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü büyük bir ivme ile gelişirken İzmir gerek yetiştiricilik gerek avcılık açısından ciddi potansiyeli barındırıyor. İzmir'de 2017 yılında 72 bin 372 ton su ürünleri üretimi yapılmıştır. Toplam tarımsal üretim değerinin yüzde 5.1'i su ürünlerinden oluşmaktadır. Balıkçı gemisi sayısı ile İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Su ürünleri kaynaklarını koruma üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleme için müdürlük olarak çalışıyoruz. Avcılık denetimlerini gerçekleştirip kaçak avcılıkla mücadele ediyoruz."