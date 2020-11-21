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İzmir’de balkondan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

21.11.2020 19:05 | Son Güncelleme:
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İzmir’de balkondan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 76 yaşında bir kadın, birinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın 1’nci katındaki bir evde yaşayan 76 yaşındaki H.H.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 76 yaşında bir kadın, birinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın 1’nci katındaki bir evde yaşayan 76 yaşındaki H.H. isimli kadın, dengesini kaybederek balkondan sokakta bulunan kaldırımın üstüne düştü. Kadının yere düştüğünü ve hareketsiz kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. H.H.’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de balkondan düşen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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