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İzmir’de balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

18.11.2020 16:24 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Buca ilçesinde, kayınpederinin evinin balkonuna çıkan şahıs, yüksekten düşerek ağır yaralandı.

İzmir’in Buca ilçesinde, kayınpederinin evinin balkonuna çıkan şahıs, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay 14.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/46 Sokak’ta bulunan bir sitedeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre eşi ve çocukları ile birlikte kayınpederine misafirliğe giden E.B. (32), bir süre sonra sigara içmek için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden E.B., 7.katta bulunan balkondan aşağı düştü. Sesi duyan aile fertleri balkondan aşağı baktıklarında, E.B.’yi hareketsiz olarak yerde gördü ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.B.’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansla Buca Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

Hastanede hayatını kaybetti
Öte yandan balkondan düşerek ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.B.’nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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