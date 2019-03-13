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İzmir'de banka soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

Karabağlar ilçesinde bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit eden soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir banka şubesinde çalışanları silahla tehdit eden soyguncu, kasadaki bir miktar parayı çaldı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan özel bir banka şubesine gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra çalışanları silahla tehdit eden şüpheli, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, güvenlik kameralarını inceledi.

Zanlının otomobil veya ticari taksiyle kaçma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
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