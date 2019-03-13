HABER

İzmir’de banka soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 18:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine silahıyla giren bir kişi, çalışanları tehdit ederek 50 bin lira parayla kaçtı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine silahıyla giren bir kişi, çalışanları tehdit ederek 50 bin lira parayla kaçtı. Kurusıkı tabancayla soygunu gerçekleştiren şahıs daha sonra polise teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. Bankanın şubesine kurusıkı tabanca ile gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Şahıs, daha sonrada çalışanları silahla tehdit edip kasadaki paraları alıp kaçtı. Olayın ardından banka şubesine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak kameraları incelemeye aldı. Polisler, kavşak noktaları tutarak geniş önlem aldı. Soyguncu M.Y., bir süre sonra Alsancak semtinde polise teslim oldu. Polisler, kurusıkı tabanca ve yaklaşık 50 bin lirayla birlikte zanlıyı gözaltına aldı.
M.Y., daha sonrada emniyete götürüldü.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladıDün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı
Boşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktıBoşanma aşamasında olduğu eşini pompalı tüfekle vurmaya kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.