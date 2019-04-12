İzmir'de bar çalışanının darbedilerek öldürülmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, sahibi olduğu barın çalışanını darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alsancak semtinde sahibi olduğu barda çalışan Mustafa Demir'i (29) darbederek öldürdüğü iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Hasan Yücel (35), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Hasan Yücel, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
- Olay
Konak ilçesinin Alsancak semtinde, 6 Nisan'da, Mustafa Demir, çalıştığı barda darbedilmişti. Yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.
Demir'i darbettiği ileri sürülen bar sahibi Yücel, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum