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İzmir'de Basın Akademisi'nin açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 22:16 | Son Güncelleme

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Avrupa Birliği (AB) hibe destek programı kapsamında kurduğu İGC Basın Akademisi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

İzmir'de Basın Akademisi'nin açılışı yapıldı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Avrupa Birliği (AB) hibe destek programı kapsamında kurduğu İGC Basın Akademisi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "AB’nin Türkiye’ye yönelttiği eleştirilerin başında basın özgürlüğü konusu geliyor. Tabii ki bu konuyu sadece eleştirmek değil, eleştirdiğimiz konularda destek vermek istiyoruz. Bu projede olduğu gibi basın özgürlüğü adına geliştirilen projelere destek sağlıyoruz" dedi.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından uygulanan ‘Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi’ programı kapsamında oluşturulan İGC Basın Akademisi’nin resmi açılışı Akademi Cemiyeti’nde gerçekleşti. 4 ayrı başlıkta ücretsiz mesleki beceri ve yabancı dil eğitimlerinin sunulduğu projenin açılışına, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ve İGC üyeleri katıldı. ‘Güçlü Gazeteci, Özgür Medya’ hedefiyle başlatılan projenin açılış töreninde konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Bu projenin hayata geçiyor olması gerçekten bir rüya gibi. Bugünden itibaren İGC çatısı altında yeni bir kurum oluşuyor. Proje basın özgürlüğü için ‘Örgütlü gazeteciler ve güçlü dayanışma’ olarak adlandırıldı. Hedef daha güçlü savunma, güçlü gazeteciler ve medya özgürlüğü için güçlü bir dayanışmadır" dedi.
'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ADINA GELİŞTİRİLEN PROJELERE DESTEK SAĞLIYORUZ'
Ankara ve İstanbul’dan sonra üçüncü basın akademisini İzmir’de açtıklarını söyleyen AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Burada bulunmak büyük bir zevk. Basın özgürlüğü bizim için temel bir haktır, demokrasinin temel bir unsurudur. Ama basın özgürlüğü demek doğru bilgiye ulaşma hakkı demektir. Türkiye Avrupa Birliği’ne aday bir ülke, bu nedenle basın özgürlüğü Türkiye açısından önemli bir role sahip. AB’nin Türkiye’ye yönelttiği eleştirilerin başında basın özgürlüğü konusu geliyor. Tabii ki bu konuyu sadece eleştirmek değil, eleştirdiğimiz konularda destek vermek istiyoruz. Bu projede olduğu gibi basın özgürlüğü adına geliştirilen projelere destek sağlıyoruz. Bunun içerisinde gazetecilerin mesleklerini yapabilecekleri ortamı yaratmak ve ekonomik ve sosyal unsurlar da yer alıyor. Gazetecilik mesleğinin profesyonel bir şekilde yerine getirilebilmesi için gazetecilerin artırılmasına yönelik bir desteğimiz de var. Özellikle de günümüzde gördüğümüz yanlış haberlerin yaygın bir şekilde etrafta dolanıyor olduğu dikkate alındığında bu konu önem arz ediyor. Projeniz için gönülden başarı diliyorum, umut ederim ki genç gazeteciler bu akademiye gelip kendilerini geliştirirler. Eminim ki bu proje emin ellerde" diye konuştu.
İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi ise akademi kapsamındaki eğitimlerden bahsederek, "En önemli projelerden birisi gazetecilere hukuki destek sağlanması. Bundan sonra TGS cezaevlerindeki gazetecilerin yanında. Eğitimlerimiz her yıl 4 defa tekrar edecek. İşsiz veya çalışan gazetecilere 9 Eylül Gazetesi’nde yarı zamanlı çalışma olanağı tanıyacağız. Kurslarımız başladı, Temmuz ayında ilk mezunlarımızı vereceğiz. Kursiyerlerimiz inanılmaz mutlu" dedi.
Konuşmaların ardından Berger ve cemiyet üyeleri, Akademi Merkezi’nde verilecek derslikleri dolaştı.

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İzmir'de Basın Akademisi'nin açılışı yapıldıİzmir'de Basın Akademisi'nin açılışı yapıldıİzmir'de Basın Akademisi'nin açılışı yapıldıİzmir'de Basın Akademisi'nin açılışı yapıldı

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