İzmir'de Basın Akademisi'nin açılışı yapıldı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Avrupa Birliği (AB) hibe destek programı kapsamında kurduğu İGC Basın Akademisi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "AB’nin Türkiye’ye yönelttiği eleştirilerin başında basın özgürlüğü konusu geliyor. Tabii ki bu konuyu sadece eleştirmek değil, eleştirdiğimiz konularda destek vermek istiyoruz. Bu projede olduğu gibi basın özgürlüğü adına geliştirilen projelere destek sağlıyoruz" dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından uygulanan ‘Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi’ programı kapsamında oluşturulan İGC Basın Akademisi’nin resmi açılışı Akademi Cemiyeti’nde gerçekleşti. 4 ayrı başlıkta ücretsiz mesleki beceri ve yabancı dil eğitimlerinin sunulduğu projenin açılışına, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş ve İGC üyeleri katıldı. ‘Güçlü Gazeteci, Özgür Medya’ hedefiyle başlatılan projenin açılış töreninde konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Bu projenin hayata geçiyor olması gerçekten bir rüya gibi. Bugünden itibaren İGC çatısı altında yeni bir kurum oluşuyor. Proje basın özgürlüğü için ‘Örgütlü gazeteciler ve güçlü dayanışma’ olarak adlandırıldı. Hedef daha güçlü savunma, güçlü gazeteciler ve medya özgürlüğü için güçlü bir dayanışmadır" dedi.