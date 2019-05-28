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İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 01:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, eşi S.İ.’ye (27) şiddet gösterdiği iddia edilen Hayrettin İkilik’i (34) eşinin yakınları sopalarla döverek hastanelik etti.

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, eşi S.İ.’ye (27) şiddet gösterdiği iddia edilen Hayrettin İkilik’i (34) eşinin yakınları sopalarla döverek hastanelik etti. Hastane kaldırılan İkilik yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından İkilik’in yakınları eşi S.İ.’nin (27) babası Piresin Bıkmış ile ağabeyi Hasan Bıkmış’ı Diyarbakır’da vurarak öldürdü.

Olay, geçtiğimiz gün Atatürk Mahallesi 655 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşanan bir tartışma üzerine Hüseyin İkilik’in kendini dövdüğünü ileri süren S.İ. yakınlarından yardım istedi. S.İ.’nin olayı bildirmesi üzerine gelen M.B.(18) ile M.B.(22), Hayrettin İkilik’i sopayla saldırarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrettin İkilik, 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İkilik yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İkilik’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayrettin İkilik’in 3 çocuk babası ve pide ustası olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili İkilik’in eşini ve 2 yakınını gözaltına alındı.

İkilik’in yakınları dehşet saçtı

Öte yandan, Hayrettin İkilik’in ölüm haberini alan İkilik’in yakınları, Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde köy koruyucu ve Meşebağları köyü muhtarı olan Hasan Bıkmış’ın (34) kullandığı minibüse, okul önünde uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) hayatını kaybederken, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış yaralandığı öğrenildi.

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