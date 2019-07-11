İzmir'de batan balıkçı teknesindeki 6 kişi kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir Körfezi'nde batan balıkçı teknesindeki 6 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 6 kişi, 5 metrelik balıkçı teknesiyle dün sabah saatlerinde av için denize açıldı. Bir süre sonra rüzgarın şiddetinin artırmasının ardından tekne su almaya başladı.
Rüzgar ve dalgaların etkisiyle batan teknedeki 6 kişi, denize atlayarak başka bir balıkçı teknesinin kenarına tutundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğüne ekipler, Ümit Y. (43), Utkucan G. (25), Tahsin U. (25), Mert A. (24), Aykut T. (27) ve Ali Şahin U'yu (25) tekneye aldı.
Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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