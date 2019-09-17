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İzmir'de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

 İZMİR’de, inşaatı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi’nin, izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, inşaatı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi’nin, izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 00.30 sıralarında, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının, izolasyon malzemeleri ve boya yüklü deposunda yangın çıktı. Depodan duman yükseldiğini fark eden güvenlik personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca, inşaat alanına, tedbir olarak sağlık ekipleri de gönderildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, paniğe sebep oldu.

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