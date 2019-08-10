HABER

İzmir’de bayram öncesi trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 20:35 | Son Güncelleme

İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Karaçam kapama noktasında Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimi yapıp yolculara bilgilendirmede bulundu.İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından Kurban Bayramı öncesinde Karaçam kapama noktasında Kurban Bayramı nedeniyle yolculara bilgilendirmede bulunuldu.

İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Karaçam kapama noktasında Kurban Bayramı nedeniyle trafik denetimi yapıp yolculara bilgilendirmede bulundu.
İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından Kurban Bayramı öncesinde Karaçam kapama noktasında Kurban Bayramı nedeniyle yolculara bilgilendirmede bulunuldu. Denetimde, Bornova Kaymakamı Fatih Genel de hazır bulundu. Uygulamada trafik denetimi yapılırken, yolculara emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen üç trafik projesi hakkında da bilgilendirme yapıldı. İzmir’de bayram nedeniyle 100’ün üzerinde polis ekibi, 120 de jandarma trafik timinin görev yaptığı belirtildi.

“Vatandaşlarımızı uyardık”
İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, “Trafik denetlemesi yapıp vatandaşlarımızı uyardık. İçişleri Bakanlığımızın ‘Emniyet kemeri ses getirsin’ sloganı ile vatandaşlarımızı bilgilendirip hayırlı yolculuklar diliyoruz. Amacımız kazaları azaltmak, engellemek, mümkün olduğu kadar asgari düzeye indirmek” diyerek vatandaşlara huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

“Yoğun tedbirler alındı”
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise “Bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında çok yoğun tedbirler alındı. On binlerce jandarma ve polisimizin vatandaşımızın trafikte güvenle seyir etmesi için çalışıyor. Bugün de burada jandarma ve polis birlikte trafikte güvenlik için tedbir alıyoruz. Şu ana kadar hem ülkemiz genelinde hem de kentimizde önemli bir trafik kazası meydana gelmedi. ‘Yollarda birlikteyiz’ projesi, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi ve ‘Emniyet kemeri ses getirsin’ olmak üzere İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü üç proje devam ediyor. Bugüne kadar hem emniyet teşkilatı hem de jandarmamız üstün bir görev anlayışıyla yollarda. Bu da sonucu verdi. İnşallah bayramın sonuna kadar hem güzel İzmir’imizde hem de Türkiye’nin hiçbir yerinde önemli kazaların olmadığı bir bayram görürüz. Vatandaşlarımız trafik kurallarına uysun. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz” dedi.

5,5 kilometrede bir polis ve jandarma aracı
İzmir özelinde karayollarında perşembe gecesinden itibaren 5,5 kilometrede bir polis aracı ve jandarma aracının görülebilecek şekilde planlama yapıldığını sözlerine ekleyen Aşkın, “Bu da Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir mesafe oldu. Bunun da sonuçlarını alıyoruz. Fazla miktarda yerli turist İzmir’e geliyor. Geliş yoğunluğu bugün itibariyle biraz azaldı ama biz bayramın 2. gününden itibaren dönüş trafiğinin de olabileceği nedeniyle 5,5 kilometrede bir planlamamızı yaptık. İzmir’de 100’ün üzerinde polis ekibi, 120 de jandarma trafik timi görev yapıyor. Ekiplerimiz şehirler arası yollarda ve devlet karayollarında görev yapıyor. Tüm trafik kontrollerimizi yoğun olarak yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulunduKız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu
Malatya’da traktör dereye uçtu: 1 ölüMalatya’da traktör dereye uçtu: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.