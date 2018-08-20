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İzmir'de bayram sakinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in tatil yöreleri Çeşme, Foça, Dikili, Urla ve Seferihisar ilçelerinde yoğunluk yaşanırken, kent merkezi ise adeta boş kaldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in tatil yöreleri Çeşme, Foça, Dikili, Urla ve Seferihisar ilçelerinde yoğunluk yaşanırken, kent merkezi ise adeta boş kaldı. Kurban Bayramı tatilinde kent merkezinin en işlek cadde ve meydanlarındaki sakinlik dikkat çekti. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendiren İzmirlilerin çoğu tatile çıkınca, kentin en işlek caddeler ve meydanları neredeyse boş kaldı. Havadan görüntülerde Alsancak'taki Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanlarının tamamen boş olduğu görüldü. İzmir Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı'nda da çok az sayıda kişi yer aldı. Kentin simge meydanında sadece kuş yemi satanlar ile kuşlar kaldı. İzmirlilerin hafta içinde trafik çilesi yaşadığı işe gidiş gelişlerin saatlerce sürdüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda ise belediye otobüsleri ve resmi araçların dışında taşıt olmaması dikkat çekti. Sahil kenarlarında ise tatile çıkmayıp, balık tutmayı tercih eden az sayıda vatandaş olduğu görüldü.

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