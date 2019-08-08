İzmir'de bayram tedbirleri

İZMİR (AA) - Tatilcilerin gözde mekanlarından Çeşme ve Alaçatı gibi turistik yerlerin bulunduğu İzmir'de, 13 binden fazla polis, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların güvenliği için görev yapacak.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilci yoğunluğun yaşanmasının beklendiği İzmir'de, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların güvenli bir şekilde tatil yapması için tedbirler aldı.

Kentte bugünden itibaren başlatılan güvenlik tedbirleri kapsamında 13 binden fazla polis, tatil boyunca uygulama ve denetim yapacak.

Tatil boyunca uygulama sayısı 2 katına çıkarılırken, güvenlik tedbirleri de artırıldı.

- Tatil beldelerinde 24 saat uygulama yapılacak

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında 24 saat görev yapılacağını söyledi.

Aşkın, 3 bin Kent Güvenlik Sistemi kamerasıyla da denetimlerin yapılacağını belirterek, "Bayram boyunca uygulama sayımızı 2 katına çıkardık. Özellikle turistik bölgeler olan Çeşme, Seferihisar, Urla ve Dikili gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olacağı yerlerde güvenlik tedbirlerini daha da artırdık. Eğlence merkezlerinde denetimlerimizi artıracağız. Çeşme ve Alaçatı da otoyol girişlerinde 24 saat ekiplerimiz uygulama yapacak." dedi.