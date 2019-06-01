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İzmir'de bayram trafiğine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

İZMİR'de Ramazan Bayramı öncesinde polis ve jandarma ekipleri trafik kontrolü yaparak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.  Polis ve jandarma ekiplerinin bayram öncesi yaptığı trafik denetimi ve bilgilendirme uygulaması havadan görüntülendi.

İzmir'de bayram trafiğine denetim

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)İZMİR'de Ramazan Bayramı öncesinde polis ve jandarma ekipleri trafik kontrolü yaparak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin bayram öncesi yaptığı trafik denetimi ve bilgilendirme uygulaması havadan görüntülendi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, helitopter ile belirlenerek uygulama yapan ekiplere bildirildi. Bu sürücülere trafik cezası kesilirken, çocuklara polis düdüğü hediye edildi.
Bornova Karaçam Trafik Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen uygulamaya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da katıldı. Vali Erol Ayyıldız, araçlardaki sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı. Sürücü seyahat karnesi adıyla dağıtılan broşürlerde uyulması gereken trafik kurallarıyla birlikte çocukların doldurması için boş alan yer aldı. 'Karnemi dolduruyorum trafiğe güvenle çıkıyorum' yazılı broşürü dolduranlar, 'TrafikEgtm' twitter adresine yollayarak 100 bisikletten birine sahip olma şansına sahip olacak.
Sürücüler ve aileleriyle birlikte tüm İzmirli vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Erol Ayyıldız, 9 günlük bayram tatilinde huzurlu bir bayram geçmesi için tüm emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin işlerinin başında olduğunu söyledi. Vali Ayyıldız, "Ege Bölgesi ve bilhassa İzmir olarak bu bölgenin ağırlıklı trafiğini biz çekiyoruz. Bu trafiğin bayram güzelliğinde sürmesi için ekiplerimiz havadan, karadan yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de arkadaşlara moral verip, vatandaşların bayramını tebrik etmek için bugün beraber olalım istedik. Gördüğümüz kadarıyla hem vatandaşlar dikkatli olunması konusunda farkındalar hem de görevli arkadaşlar 7/ 24 saat görevlerini yerine getiriyor" dedi.
Trafik kuralları konusunda duyarlılık gösteren sürücüler ile çalışanların bayramını tebrik ettiğini ifade eden Ayyıldız, çocukların sürücüleri değerlendirmesi için dağıtılan broşürlerle ilgili şunları söyledi:
"Bayram tedbirleri ile amacımız, kimsenin ağız tadının bozulmaması. Yola çıkan ve bayramı başka bir yerde geçirecek vatandaşlarımız için, siz basın mensupları da çalışıyorsunuz. Kazadan, beladan, her afetten uzak bir tatil geçirilmesini diliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı trafikte güvenliği arttırmak için sosyal projeler uyguluyor. Küçük çocuklarımızı fahri trafik görevlisi yaparak büyüklerine not vermesini ve böylece duyarlılıklarını arttırmasını istedik. Böylece büyükler de çocuklarının önünde daha dikkatli oldular."

FOTOĞRAF

İzmir'de bayram trafiğine denetimİzmir'de bayram trafiğine denetimİzmir'de bayram trafiğine denetimİzmir'de bayram trafiğine denetim

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